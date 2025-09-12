Kasımpaşa, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa sol bek oyuncu Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Kasımpaşa, 30 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Emre Taşdemir, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Emre Taşdemir’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.