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Kasımpaşa evinde hata yapmadı

Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Kasımpaşa evinde hata yapmadı

Trendyol 'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip, mücadelenin 28. dakikasında Porozo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlılar ise 36. dakikada Gökhan Gül ile skora eşitliği yeniden getirdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında ise Mamadou Fall sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Kasımpaşa puanını 35'e çıkartarak 6. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 27 puanla 14. sırada yer aldı.

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