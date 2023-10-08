Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda ligin formda ekiplerinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 15 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yenerek 8'de 8 yapmak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
ÜST ÜSTE 15 RESMİ MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI
Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA GOL YEMİYOR
Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.
Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.
Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.
KAZANIRSA KENDİ REKORUNU EGALE EDECEK
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak.
Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.
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