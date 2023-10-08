Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

FENERBAHÇE DEPLASMANDA GOL YEMİYOR



Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.



Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.



Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.



KAZANIRSA KENDİ REKORUNU EGALE EDECEK



Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak.



Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak.



Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.