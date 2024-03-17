Kasımpaşa - Galatasaray (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Ysain Özcan, Porozo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno Da Costa
2 İSİM YOK
Son 10 maçını kazanan Galatasaray'da tedavileri süren Davinson Sanchez ile Serge Aurier forma giyemeyecek.
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Kasımpaşa'nın santrasıyla başladı.
3' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu ön direkte karşıladı.
4' Kasımpaşa'da Da Costa'nın şutu savunmadan döndü, sağ kanada açılan topa Winck şutunu çekti auta çıktı.
5' Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Mertens'in şutu Gianniotis'den döndü.
6' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sağ kanat son çizgiden topu ceza sahasına çevirdi, savunmadan seken topa Kerem Aktürkoğlu vurdu top auta çıktı.
10' Sarı-kırmızılı ekip penaltı bekledi hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi.
14' Kasımpaşa'da Ben Ouanes, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
14' Barış Alper topu sağ kanattan ceza sahasına çevirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun şutu auta çıktı.
16' Kasımpaşa'da Gökhan Gül'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut direkten döndü.
18' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.
21' Kasımpaşa'da Ben Ounaes'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mamadou Fall kafa vurdu top auta çıktı.
22' Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı, hakem pozisyon tamamlandıktan sonra ofsayt bayrağını kaldırdı.
27'GOL! Dries Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta top ağlarla buluştu, Galatasaray 1-0 öne geçti!
30' Icardi sağ kanatta Barış Alper'i düşündü, ancak hızlı giden top auta çıktı.
34' GOL! Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın kullandığı köşe vuruşunda Icardi'nin kendi kalesine attığı golle skora denge sağladı.
38' Aytaç'ın ceza sahasına ortaladığı topa Muslera çift yumruk vurdu, dönen topta Hajradinovic'in şutu auta çıktı.
42' Kasımpaşa'da Mamadou Fall'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
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