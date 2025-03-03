Kasımpaşa - Galatasaray maçındaki o pozisyon için Trio ekibi de fikir ayrılığına düştü: Penaltı var mı?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın kararları spor kamuoyunda en çok konuşulanlar arasında yer aldı. beIN Trio ekibi, Aydın'ın yönetimini mercek altına aldı.
Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Sarı - kırmızılıların gollerini 69. dakikada Mario Lemina ve 12 (P) ile 71. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 52'de Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan Galatasaray, 65 puanla liderliğini sürdürdü ancak 2. sıradaki Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla fark 4'e indi. Kasımpaşa ise puanını 32 yaptı ve 10. basamakta yer buldu.
Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ve VAR merkezinin yönetimi, beIN Trio'da değerlendirildi. İşte Trio yorumcularının tartışmalı kararlara dair ifadeleri:
Galatasaray'ın VAR'dan gelen uyarıyla kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bahattin Duran: Osimhen atletik bir oyuncu, hızlı davrandı. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz gelmedi. Tamamen topla oynama amacıyla geldi ama atletik özellikleri ön plana çıkaran Osimhen topa önce dokundu. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücudunu kaçınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde temas etti. Sahada penaltı bence. VAR müdahalesi ise doğru değil.
Bülent Yıldırım: Kalecinin ilk hamlesi olsaydı yalnızca, VAR müdahalesini yanlış bulurdum ama bedeniyle Osimhen'in sol bacağına düştü. VAR müdahalesi de penaltı da doğru.
Deniz Çoban: Dikkatsiz bir hamle ve penaltı ama VAR müdahalesinden çok emin değilim. VAR'ın müdahale edeceği bir pozisyon mu bilemiyorum.
Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Topla oynayan Mortadha ama Lemina'nın teması kesinlikle yeterli değil. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon penaltı. Lemina, rakibin kramponunun altına vurdu. VAR'ın konusu değil ama dikkatsiz temas. Penaltı verilmeliydi.
Deniz Çoban: Futbol oyunu temas oyunudur. Her temas ihlal değildir. Bu temas küçük bir temas. Mortadha'nın bir sonraki hamlesini etkileyecek temas değil, istese devam eder. Mortadha küçük teması hissedince kolay kendini yere bıraktı. Penaltı değil.
Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltıda şüphe yok. Tartışılacak şey, bariz gol şansının tüm unsurlarının oluşup oluşmadığı. Ben kırmızı kart tarafındayım. Saha içinde yoruma açık unsurlar var. Sarı kartı kabul ediyorum. VAR müdahalesi doğru.
Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Sahada penaltı. VAR müdahalesi doğru diyemiyorum net şekilde.
Bahattin Duran: Penaltı doğru. Penaltıyla birlikte bariz gol şansından kırmızı kart olması gerektiği fikrindeyim.
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