Kasımpaşa - Galatasaray maçındaki o pozisyon için Trio ekibi de fikir ayrılığına düştü: Penaltı var mı?

Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



Sarı - kırmızılıların gollerini 69. dakikada Mario Lemina ve 12 (P) ile 71. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 52'de Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.



Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan Galatasaray, 65 puanla liderliğini sürdürdü ancak 2. sıradaki Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla fark 4'e indi. Kasımpaşa ise puanını 32 yaptı ve 10. basamakta yer buldu.



Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ve VAR merkezinin yönetimi, beIN Trio'da değerlendirildi. İşte Trio yorumcularının tartışmalı kararlara dair ifadeleri:



Galatasaray'ın VAR'dan gelen uyarıyla kazandığı penaltıda karar doğru mu?



Bahattin Duran: Osimhen atletik bir oyuncu, hızlı davrandı. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz gelmedi. Tamamen topla oynama amacıyla geldi ama atletik özellikleri ön plana çıkaran Osimhen topa önce dokundu. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücudunu kaçınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde temas etti. Sahada penaltı bence. VAR müdahalesi ise doğru değil.



Bülent Yıldırım: Kalecinin ilk hamlesi olsaydı yalnızca, VAR müdahalesini yanlış bulurdum ama bedeniyle Osimhen'in sol bacağına düştü. VAR müdahalesi de penaltı da doğru.



Deniz Çoban: Dikkatsiz bir hamle ve penaltı ama VAR müdahalesinden çok emin değilim. VAR'ın müdahale edeceği bir pozisyon mu bilemiyorum.