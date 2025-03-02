Kasımpaşa-Galatasaray maçının yabancı VAR'ı Kwiatkowski

Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Trendyol Süper Lig ’in 26. haftasında Galatasaray , bugün saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Mücadelede VAR’da Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. Kwiatkowski’ye AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

