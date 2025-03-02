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Kasımpaşa-Galatasaray maçının yabancı VAR'ı Kwiatkowski

Süper Lig’de bugün oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski oldu.

Kasımpaşa-Galatasaray maçının yabancı VAR'ı Kwiatkowski

Trendyol ’in 26. haftasında , bugün saat 16.00’da deplasmanda ile karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Mücadelede VAR’da Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. Kwiatkowski’ye AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

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