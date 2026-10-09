Kasımpaşa, Galatasaray'ı salladı yıkamadı. Aslan 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray , konuk ettiği Kasımpaşa 'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla ligde yenilgisiz takım kalmazken puanını 16'ya yükselten Galatasaray da maç fazlasıyla lider oldu.

Sarı Kırmızlıların ilk golü 45. dakikada Abdülkerim'den geldi.

İkinci yarı ise nefes kesti. 65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı. Ardından Kasımpaşa 68'de Rak-Sakyi'nin golüyle skoru eşitledi: 1-1.

90. dakikada Barış Alper Yılmaz sağ çaprazdan vuruşuyla Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi, 90+6'da da Lemima skoru belirledi: 3-1.