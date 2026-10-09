Kasımpaşa, Galatasaray'ı salladı yıkamadı. Aslan 3 puanı 3 golle aldı
09.10.2026 22:20
Son Güncelleme: 09.10.2026 22:25
Barış Alper Yılmaz maçın kaderimni değiştirdi.
İlk yarıyı Abdülkerim'in golü önde geçen Galatasaray, ikinci yarı Torreira'nın kırmızısı ve akabinde gelen beraberlik golü ile sarsıldı. Ancak 90'da Barış, 96'da da Lemina ile 3 puanı 3 golle aldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla ligde yenilgisiz takım kalmazken puanını 16'ya yükselten Galatasaray da maç fazlasıyla lider oldu.
Sarı Kırmızlıların ilk golü 45. dakikada Abdülkerim'den geldi.
İkinci yarı ise nefes kesti. 65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı. Ardından Kasımpaşa 68'de Rak-Sakyi'nin golüyle skoru eşitledi: 1-1.
90. dakikada Barış Alper Yılmaz sağ çaprazdan vuruşuyla Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi, 90+6'da da Lemima skoru belirledi: 3-1.
BNarış Alper Yılmaz bu sezon ilk golünü attı.
11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK VAR
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü.
BARIŞ ALPER SAĞ BEKE
Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı bu maçta sağ bekte görevlendirdi.
Geçen sezonlarda Barış Alper'den birçok mevkide verim alan Buruk, Roland Sallai'nin riske edilmediği Wilfried Singo'nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı haftada Barış Alper'i sağ bek oynattı.
Osimhen oyunda kısa süre kalsa da asist yaptı.
OSİMHEN ASİST LEMİNA GOLLE DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı. İki oyuncu da yedek soyunurken ikinci yarı oyuna girdiler.
Lemina 67'de Batrakov, Osimhen de 78'de Deniz Gül'ün yerine oyuna girdi. Lemina 90+6'da skoru 3-1 yapan golü atarken, asist de Osimhen'den geldi.
OKAN BURUK TRİBÜNDEYDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde görev yapamadı.
Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.