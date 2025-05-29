Kasımpaşa - Göztepe Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılacak Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Göztepe Maçı Ne Zaman
Kasımpaşa - Göztepe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Kasımpaşa - Göztepe maçı 30.05.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa - Göztepe Maçı Nerede Oynanacak?
Kasımpaşa - Göztepe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
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