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Kasımpaşa - Göztepe Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılacak Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Göztepe Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kasımpaşa - Göztepe Maçı Ne Zaman

- Göztepe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kasımpaşa - Göztepe maçı 30.05.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Göztepe Maçı Nerede Oynanacak?

Kasımpaşa - Göztepe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

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