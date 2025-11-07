Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ve Göztepe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Kasımpaşa ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansal dikkat çeken Göztepe, Kasımpaşa deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ligde oynadığı 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Kasımpaşa - Göztepe mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa - Göztepe mücadelesi Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa, haftaya 10 puanla 14. sıradan giriş yaptı.
İstanbul temsilcisi, ligde çıktığı son 4 maçta sadece 2 puan topladı.
Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı İzmir ekibi ise ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı. Süper Lig'de geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, 5. basamakta kendine yer buldu.