Kasımpaşa ile Adana Demirspor yenişemedi: 4 gollü düello!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Kasımpaşa-Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.



59. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Rodrigues, altıpasa doğru orta açtı. Da Costa, bu ortada topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 2-0.



64. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ali Yavuz Kol'un sol kanattan açtığı ortada Yusuf Barası, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.



76. dakikada atılan uzun pas sonrası ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Cafu, ceza yayındaki Hajradinovic'e pasını çıkardı. Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+3. dakikada Adana Demirspor, beraberliği yakaladı. Ali Yavuz Kol'un ceza sahası sağ kanadından çıkardığı topta Manev, ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



Müsabaka, 2-2 berabere sonuçlandı.



MAÇTAN NOTLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Murat Ergin Gözütok



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 73 Sadiku), Fall, Hajradinovic (Dk. 90 Omeruo), Aytaç Kara (Dk. 73 Cafu), Ben Ouanes, Da Costa



Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak (Dk. 77 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barası (Dk. 86 İzzet Çelik), Aymbetov (Dk. 63 Ali Yavuz Kol)



Goller: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 59 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 64 Yusuf Barası, Dk. 90+3 Manev (Adana Demirspor)



Sarı kart: Dk. 57 Gökhan Gül (Kasımpaşa)