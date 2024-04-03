Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi.



56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Hajradinovic'in çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 0-2.



59. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kazandığı serbest atışta Mehdi Bourabia'nın ortasında altıpas üzerinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

89. dakikada sol kanattan Mane'nin kullandığı serbest atışta arka direğe koşu yapan Jeanvier'in kafa vuruşunda, top auta gitti.



Karşılaşma, konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 51 Kolovetsios), Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 79 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Mehdi Bourabia, Boa Morte, Karimi (Dk. 62 Mane), Cardoso (Dk. 62 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 79 Bahoken)



Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Dk. 74 Sadiku), Porozo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Zai (Dk. 62 Bastien), Fall (Dk. 74 Rochinha), Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan)



Goller: Dk. 24 Da Costa, Dk. 56 Hajradinovic (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Taylan Utku Aydın, Dk. 60 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 60 Nazon (Mondihome Kayserispor)

