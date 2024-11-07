Kasımpaşa-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Kasımpaşa-Kayserispor maçı hakkında son bilgiler...



KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Kasımpaşa-Kayserispor maçı, 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



KAYSERİSPOR'UN SON DURUMU



Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, 9 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde 15 gole engel olamayan Bellona Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.