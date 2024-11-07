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Kasımpaşa-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekip, ligde 11 haftalık periyotta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 15 gol atıp kalesinde 17 gol gören Kasımpaşa, puan cetvelinin 9. sırasında yer alıyor. Peki, Kasımpaşa-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'de 12. haftanın açılış maçında Bellona 'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Kasımpaşa-Kayserispor maçı hakkında son bilgiler...

KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Kayserispor maçı, 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR'UN SON DURUMU

Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, 9 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde 15 gole engel olamayan Bellona Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.

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