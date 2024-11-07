Kasımpaşa-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekip, ligde 11 haftalık periyotta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 15 gol atıp kalesinde 17 gol gören Kasımpaşa, puan cetvelinin 9. sırasında yer alıyor. Peki, Kasımpaşa-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Kasımpaşa-Kayserispor maçı hakkında son bilgiler...
KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa-Kayserispor maçı, 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR'UN SON DURUMU
Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, 9 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde 15 gole engel olamayan Bellona Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Kayserispor
- Kasımpaşa