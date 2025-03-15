Kasımpaşa, kötü gidişe Alanyaspor karşısında "Dur" dedi

Bu skorun ardından 4 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti ve 9. sırada bulundu. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 31 puanla 13. basamakta yer aldı.



Kasımpaşa, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



30. dakikada Gökhan Gül'den gelen pası orta sahada karşıladıktan sonra rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Fall ceza sahasına girdikten sonra bir kez daha rakibini çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.



34. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Espinoza'nın sağdan yaptığı ortaya yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'un eline çarpınca hakem penaltıya hükmetti. 36. dakikada penaltı noktasına gelen Hajradinovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0



38. dakikada Alanyaspor'un golü geldi. Vilhena ceza sahası dışından uzak mesafeden sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.



45+1. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakibini az adamla yakalayan Kasımpaşa'da Espinoza'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa'nın kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.



58. dakikada Alanyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Cordova'nın sağdan ceza sahasına girerek yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Hwang dokundu ancak meşin yuvarlak auta gitti.



62. dakikada Fall'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği pası savunmada kontrol eden Aliti, meşin yuvarlağı ayağında fazla tutunca Da Costa topu kaparak şutunu çekti. Kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.



81. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesiyle iptal edildi. Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert şutu direkten dönerek sola açıldı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Hajradinovic'in ortasında Can Keleş ön direkte topu filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Hali Umut Meler dakikada golü iptal etti.