Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

34 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'da 170 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.