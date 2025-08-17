NTV.COM.TR

Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

Süper Lig'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürüyor. Kasımpaşa ile Trabzonspor yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

, Trendyol 'in 2. haftasında yarın 'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen üstlenecek.

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor ise ligdeki ilk maçında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

