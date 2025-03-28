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Kasımpaşa, Samsun'da 3 puan arayacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Samsun'da 3 puan arayacak

, Trendyol 'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Reeder 'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ile mağlubiyet ve 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, son 5 haftada 4 puan kazanabildi.

Ligde 15 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 8 puan aldı.

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