Kasımpaşa-Samsunpor maçında ilginç anlar: Aynı futbolcu 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı!

Kasımpaşa-Samsunpor maçında ilginç anlar yaşandı.

Samsunsporlu Olivier Ntcham, Kasımpaşa maçında 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırdı.

Panenka vuruşu deneyen Ntcham, ilk olarak 19. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

27. dakikada ise Samsunspor VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Ntcham yine topun başına geçerken, topu doğrudan dışarı gönderdi.