Kasımpaşa-Samsunspor maçında şike iddiası, 8 dakikada 2 penaltı kaçmıştı

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynayan 14'ü futbolcu 29 şüpheli için 11 ilde operasyon yapıldı.



Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur dahil dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, dört şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.



TARTIŞMALI KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI



26 Ekim 2024'te Kasımpaşa-Samsunspor maçına da bahis oynadığı tespit edildi.



Savcılık açıklamasında müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli için gözaltı kararı verildiği ifade edildi.



İLGİNÇ ANLAR YAŞANMIŞ, 8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇMIŞTI



Peki bu maçta neler yaşanmıştı?



Kasımpaşa-Samsunpor maçı ilginç anlara sahne olmuştu.

Samsunsporlu Olivier Ntcham, Kasımpaşa maçında 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmıştı.



Panenka vuruşu deneyen Ntcham, ilk olarak 19. dakikada penaltı vuruşundan yararlanammıştı.

27. dakikada ise Samsunspor VAR incelemesi sonucu penaltı kazanmıştı. Ntcham yine topun başına geçerken, topu doğrudan dışarı göndermişti.



İLK YARIYI KASIMPAŞA İKİNCİ YARI SAMSUN KAZANDI



İlk yarıyı Kasımpaşa 1-0 kazanmış ikinci yarı 4-1 Samsun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.