Kasımpaşa, Schreuder ile ilk maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu 'nun yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder yönetimindeki ilk maçında Gaziantep FK 'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde puanını 20'ye yükselten ve milli araya 5. sırada girmeyi garantileyen İstanbul temsilcisi, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa 12. haftada sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta sadece 1 beraberlik çıkarabilen ve üst üste 6. yenilgisini de Kasımpaşa karşısında alan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanda kaldı. Gaziantep ekibi milli ara dönüşü 21 Kasım'da Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Mücadelenin gollerini Hajradinovic (Dk.3) ve penaltıdan Benedyczak (Dk.18) kaydetti.