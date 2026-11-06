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Kasımpaşa, Schreuder ile ilk maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi

06.11.2026 22:17

Kasımpaşa, Schreuder ile ilk maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi
Anadolu Ajansı

Hajradinoviv ve Winck ilk golün sevincini böyle yaşadılar.

Volkan Üstüyıldız
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Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesiyle takımın başına Hollandalı Alfred Schreuder'i getiren Kasımpaşa, Gazantep FK karşısında 2-0'lık galibiyetle "değişim" dönemini kayıpsız geçti.

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu 'nun yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder yönetimindeki ilk maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.   

 

Bu sonuçla ligde puanını 20'ye yükselten ve  milli araya 5. sırada girmeyi garantileyen İstanbul temsilcisi, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa 12. haftada sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

 

Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta sadece 1 beraberlik çıkarabilen ve üst üste 6. yenilgisini de Kasımpaşa karşısında  alan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanda kaldı. Gaziantep ekibi milli ara dönüşü 21 Kasım'da Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

 

Mücadelenin gollerini Hajradinovic (Dk.3) ve penaltıdan Benedyczak (Dk.18) kaydetti.