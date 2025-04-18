Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. İki takımın ligin ilk yarısında Sivas'ta oynadığı mücadele golsüz berabere sonuçlanmıştı. Futbolseverler de bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Kasımpaşa-Sivasspor maçı hakkında bilgiler...



KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kasımpaşa Sivasspor maçı, 19 Nisan Cumartesi günü oynanacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek.



Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal üstlenecek.



Müsabaka, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



SİVASSPOR'UN EKSİKLERİ



Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ile Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra İstanbul'a gidecek.