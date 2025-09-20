NTV.COM.TR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında çıkış arıyor

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

, Trendyol 'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü 'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Ligde çıktığı 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin ise 11 puanı bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası, müsabakada görev yapamayacak.

