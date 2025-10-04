Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile kozlarını paylaşacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Alper Akarsu görev yapacak.



Süper Lig'deki 7 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlikle 3 mağlubiyet yaşayan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 8 puanla 11. sırada bulunuyor.



Sezonun ilk 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, sonrasındaki 4 müsabakadan 2'şer galibiyet ve beraberlik çıkartarak mağlubiyet görmedi.



Konyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplayarak 1 maçı eksik 8. sırada yer aldı.



Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Haris Hajradinovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.