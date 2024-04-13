Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu: "Bir takım 15, 16 kere yere yatmaz"

Süper Lig’in 32’nci haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Konyaspor’u galibiyetinden dolayı kutlayan Sami Uğurlu, “Oyun olarak baktığımızda hem bizim hem de Konyaspor’un mantalitesi için izleyenlerden kendimiz adına özür diliyorum.Genel anlamda oyunun ve maçların büyük bölümünde çok iyi hücum geçişleri yaparak sonuca giden, koşu temposu yüksek bir Kasımpaşa vardı. Bugün haricinde. Oyun olarak bizim istediğimiz hızla sonuca gitmekti. Bunu uygulayamadık. 8 numaraları çok fazla bulamadık. Bu da oyunumuzu etkiledi, ritmi yakalayamadık. Konyaspor müsaade etmedi diyebiliriz buna. Galip geldiler ama Konyaspor’un bugün yattığı kadar biz sezon boyunca yatmamışızdır. Türk futbolunun bu şekilde düzelme imkanı gözükmüyor. Ben topun oyunda kalma süresini merak ediyorum. Bir takım 15, 16 kere yere yatmaz. Onları anlıyorum düşme potasındalar. Ancak bizim de puanımız 28’di, 30’du. Ancak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş deplasmanlarında yere yattığımızı hatırlamıyorum. Keyifli maçlar izlettirmek için bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Ligin sonları geldikçe bu kaçınılmaz oluyor. Ben olsam böyle bir maçı seyretmem. Birilerinin yerde yattığı, topun sürekli dışarda olduğu bir maçı izlemem. Konyaspor da bizim üstümüzdeydi puan olarak. Ancak bu şekilde maç kazanmaya çalıştığınız zaman 1, 2 maç kazanıyorsunuz sonrasında ivme aşağı doğru oluyor. Zorbay hocaya da ayrı parantez açmak istiyorum. Kendimi de hakem arkadaşları da eleştiriyorum. Oyunu hızlandıracak bilgimizin hakimiyetimiz olduğunu düşünmüyorum. Her seferinde yerde yatan oyuncuya saatini göstermezsin. Burada ritim bulmaya çalışan bir takım var. Herkesin de izlerken istediği bu. Ödüllendirilmesi gereken aslında bu. Ancak biz de bu değil. 7 dakika ekledin. Konyaspor; Ali Sami Yen’de, Saraçoğlu’nda bu kadar yatsa 20 dakika eklenirdi. 4 kırmızı, 7 sarı kart falan çıkardı. Tamamen buna bağlamıyorum biz de sezonun en kötü oyunlarından birisini ortaya koyduk. İzleyenlerden böyle bir maç izlettirdiğimiz için özür diliyorum. Son 6 haftada kendi kimliğimize dönüp, ritmi yukarı taşıyıp, istediğimiz yerde ligi bitmek istiyoruz. Bunu Konyaspor’u tenzi ederek söylüyorum ama umut ediyorum ki futbol oynamaya çalışan takım ligde kaldır” şeklinde konuştu.