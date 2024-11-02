Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'tan da puan alan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu tarihe geçti.

1.45 BAŞARI ORTALAMASI



Opta verilerine göre; Beşiktaş'a karşı çıktığı dört Süper Lig maçını da kazanan Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

46 yaşındaki çalıştırıcının Kasımpaşa'da çıktığı 38 maçta 1.45 başarı ortalaması bulunuyor.

2021 yılında da Kasımpaşa'yı çalıştıran Uğurlu ilk döneminde ise 24 maçta 1.88 başarı ortalaması elde etmişti.