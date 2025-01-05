Kasımpaşa ve Gaziantep puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi 7 ve 41. daikalarda Nuno Da Costa'nın golleriyle iki kez öne geçse de, Gaziantep FK ise bu gollere 9. dakikada David Okereke ve 83. dakikada Halil Dervişoğlu ile yanıt verdi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 21 puanla 9. sırada yer alırken, Gaziantep ise 22 puanla 8. sırada bulundu.