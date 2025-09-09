NTV.COM.TR

Kasımpaşa yeni transferini duyurdu

Kasımpaşa, Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kasımpaşa yeni transferini duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına 'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Son olarak İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 40 maçta 8 gol kaydetti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...