Kasımpaşa yeni transferini duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.



Son olarak İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 40 maçta 8 gol kaydetti.