Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Kasımpaşa zorlu Fenerbahçe deplasmanında

22.02.2026 16:12

Kasımpaşa zorlu Fenerbahçe deplasmanında
Anadolu Ajansı
AA

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlar arayacak.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

 

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

 

Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puana sahip.


KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN KURTULMAYI HEDEFLİYOR
 

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

 

Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.


FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR
 

Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.

 

Sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet ve 7 beraberlikle 52 puan topladı. Süper Lig'de ikinci sırada bulunan namağlup Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek Galatasaray ile puanını eşitlemeyi hedefliyor.

 

İki takımın sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram