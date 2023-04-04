Kasımpaşa'da 3. Kemal Özdeş dönemi

Spor Toto Süper Lig takımı Kasımpaşa'da, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi.



Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullanıldı.



KASIMPAŞA'DA ÖZDEŞ DÖNEMLERİ



1. dönem: 16 Eylül 2016



2. dönem: 13 Haziran 2019



3. dönem: 4 Nisan 2023