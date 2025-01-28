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Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi

Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi başlıyor.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'da 5-4'lük Hatayspor galibiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

HT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa'da dönemi başlıyor.

Lacivert beyazlı ekibin başkanı Fatih Saraç, 39 yaşındaki teknik direktörle anlaşma sağladı. Kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 

YILMAZ'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Yılmaz, Şenol Güneş'in yanında hocalık kariyerine başlamış Güneş'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başına geçmişti. Yılmaz Beşiktaş'ta 6 maça çıktıktan sonra ayrılmıştı.

Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ise 21 maça çıkmış ve 0.90 ortalama elde etmişti. 

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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