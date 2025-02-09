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Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında yok

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü kart nedeniyle gelecek hafta Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında yok

Teknik Direktörü , Çaykur Rizespor maçında top oyun alanından çıkmadan müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü.

38. dakikada kart gören ve tribüne gönderilen Yılmaz, maçında takımın başında olamayacak.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında yok - 1
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