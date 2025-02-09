Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında yok
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü kart nedeniyle gelecek hafta Fenerbahçe maçında yer alamayacak.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında top oyun alanından çıkmadan müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü.
38. dakikada kart gören ve tribüne gönderilen Yılmaz, Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak.
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