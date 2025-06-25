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Kasımpaşa'da Burak Yılmaz yerine gelen isim resmen açıklandı: Şota Arveladze!

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze’nin getirildiğini duyurdu.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz yerine gelen isim resmen açıklandı: Şota Arveladze!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 2012-2015 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştıran Şota Arveladze'yi getirdi.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yıllarında teknik direktörlük görevini üstlenen Şota Arveladze, yeniden Kasımpaşa'mızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şota Arveladze'ye yuvana 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz yerine gelen isim resmen açıklandı: Şota Arveladze! - 1

Gürcü teknik adam, lacivert-beyazlı takımın yanı sıra Türkiye'de daha önce Kayserispor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yapmıştı.

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