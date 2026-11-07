Kasımpaşa'da Schreuder dönemi

Kasımpaşa , Emre Belözoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder’i getirdi. 54 yaşındaki çalıştırıcı için Kemerburgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

Törene Kasımpaşa CEO’su Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı.

Kariyerinde son olarak Almanya Milli Takımı’nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Alfred Schreuder, Vitesse ve Barcelona’da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

Club Brugge, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta teknik direktör olarak çalışan Hollandalı teknik adam, Ajax, Hoffenheim ve Twente’de hem yardımcı antrenörlük hem de teknik direktörlük görevlerinde bulundu.