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Kasımpaşa'da teknik sorumluluğa Şenol Can getirildi

Kasımpaşa Kulübü, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik sorumluluk için Şenol Can'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 17.08.2022 - 16:06

Kasımpaşa'da teknik sorumluluğa Şenol Can getirildi

, sezonun ilk 2 haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye ise 6-0 yenilmesinin ardından Sami Uğurlu ile yolları ayırdı. Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Şenol Can getirildi.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." denildi.

Şenol Can, 'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı.

İstanbul temsilcisi, sözkonusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

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