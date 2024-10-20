Kasımpaşa'dan Alanyaspor deplasmanında kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip Ben Ouanes'in 2. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ardından Brekalo 34. dakikada sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti.

Ev sahibi ise 66. dakikada Cordova ile farkı 1'e düşürse de maçın sonucunu değiştiremedi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 11 puanla 9. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.