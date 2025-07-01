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Kasımpaşa'dan Başakşehir'e: Nuno da Costa imzayı attı!

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'dan Başakşehir'e: Nuno da Costa imzayı attı!

Süper Lig ekiplerinden FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon forması giyen Nuno da Costa’yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa Sportif Faaliyet AŞ'de forma giyen Nuno Da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno Da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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