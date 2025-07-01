Kasımpaşa'dan Başakşehir'e: Nuno da Costa imzayı attı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Nuno da Costa’yı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa Sportif Faaliyet AŞ'de forma giyen Nuno Da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno Da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.