Kasımpaşa'dan hücum hattına transfer: Pape Habib Gueye!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Senegalli forvet Pape Habib Gueye'yi transfer etiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.



Gueye, son olarak forma giydiği İskoç ekibi Aberdeen FC'de 28 maçta 8 gol attı.