Kasımpaşa'dan Premier Lig'e: 18 yaşındaki Yasin Özcan Aston Villa'da

18 yaşındaki Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştı.

İngilizi ekibi genç futbolcu için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro ödeyecek.

1 milyon euro'luk performans bonusunun olduğu anlaşmada, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20'lik pay da Kasımpaşa'nın olacak.

İKİNCİ YARI KASIMPAŞA'DA DEVAM EDECEK



Yasin Özcan sezonun ikinci yarısında lacivert beyazlılarda kiralık olarak forma giyecek.

16 yaşından beri Süper Lig'de oynayan 2006 doğumlu savunmacı, genç yaşına rağmen Kasımpaşa'da 77 maça çıktı.