Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa 'nın bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.



Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.



Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

Fenerbahçe de kupaya katılmayacağını TFF'ye iletmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE EŞLEŞMİŞTİ



Yapılan kura çekiminin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile eşleşti.



Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı alması sonrası Gençlerbirliği bir üst tura yükselecek.