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Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı

TFF, Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'nın bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı

Türkiye Federasyonu, 'nın bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: 

" A.Ş, 2024-2025 sezonunda 'na katılım sağlamayacağını Türkiye Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

de kupaya katılmayacağını TFF'ye iletmişti. 

GENÇLERBİRLİĞİ İLE EŞLEŞMİŞTİ

Yapılan kura çekiminin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile eşleşti.

Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı alması sonrası Gençlerbirliği bir üst tura yükselecek.

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