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Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi: Yeni takımı Alanyaspor

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu gönderildi. Uğurlu, Alanyaspor'la 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi: Yeni takımı Alanyaspor

'de deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden 'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. 

Uğurlu, Fatih Tekke ile yollarını ayıran Alanyaspor'la 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Lacivert beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu

Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla"

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