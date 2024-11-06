Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi: Yeni takımı Alanyaspor

Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Uğurlu, Fatih Tekke ile yollarını ayıran Alanyaspor'la 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Lacivert beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu



Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla"

