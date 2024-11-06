Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi: Yeni takımı Alanyaspor
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu gönderildi. Uğurlu, Alanyaspor'la 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.
Uğurlu, Fatih Tekke ile yollarını ayıran Alanyaspor'la 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Lacivert beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu
Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla"
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