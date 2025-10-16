Kasımpaşalı Gueye, gözünü zirveye dikti: "Gol kralı olmak istiyorum"

Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu Pape Habib Gueye, Süper Lig’deki hedefleri, Teknik Direktör Shota Arveladze ile ilişkisi, gol krallığı yarışı gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.



"İLK 3 MAÇ HAYAL KIRIKLIĞIYDI"



Pape Gueye, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk haftalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak takım olarak geri dönüşe inandıklarını söyledi. Gueye, "İlk 3 maç bizim için hayal kırıklığı oldu. İstediğimiz puanları alamadık. Aslında çok kötü performans göstermedik. Puan alabileceğimiz maçlar oldu ama ilk 3 maç özelinde bunu başaramadık. Fakat 3 maç sonrasında çok iyi oyuncularımız olduğunu, güçlü iyi bir takım olduğumuzu, buradan geri dönebileceğimizi biliyorduk. Sonrasında oynadığımız maçta aldığımız galibiyet ve o form durumu, kendimize olan inancımız da bu sonuçları getirdi." diye konuştu.

"LİGDE EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"



Ligde 3 golü bulunan başarılı futbolcu, hem kişisel hem de takım hedefleri sorulduğunda ise net konuştu.

"Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak ve gol atmak istiyorum. Ligde en çok gol atan oyuncu olmak istiyorum" diyen Kasımpaşa’nın santrforu, takım hedeflerine yönelik de, "Herkesin sonunda mutlu olduğu önemli bir başarı kazanmak istiyorum. Takım olarak sezon sonunda herkesin aldığımız sonuçlardan, elde ettiğimiz sıralamadan mutlu olmasını istiyorum." cümlelerine yer verdi.



"SHOTA ARVELADZE BANA GÜVEN VERİYOR"



Teknik Direktör Shota Arveladze ile iyi bir ilişkisi olduğunu sözlerine ekleyen lacivert-beyazlı oyuncu, hocasının kendisine güvendiğini ve bunun sahadaki performansına olumlu yansıdığını söyledi.

Gueye, "Kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum. Çünkü futbolda size güvenilmesi çok önemlidir. Ben de elimden geldiğince bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Shota Arveladze hocanın bana verdiği güveni sahada en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum ve bu güven sayesinde kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum." dedi.