Kasımpaşa ve Antalyaspor maçı başladığı gibi bitti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.



70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Serkan Olguncan



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 74 Espinoza), Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 32 Fall), Cafu (Dk. 74 Gökhan Gül), Barak (Dk. 59 Hajradinovic), Brekalo, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa



Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 82 Soner Dikmen), Townsend (Dk. 82 Gaich), Larsson (Dk. 62 Van de Streek), Djenepo (Dk. 46 Petrusenko), Samudio

Kırmızı kart: Dk. 77 Brekalo (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 13 Veysel Sarı, Dk. 18 Erdal Rakip, Dk. 42 Djenepo, Dk. 72 Piric, Dk. 74 Kaluzinski, Dk. 87 Mert Yılmaz (Antalyaspor), Dk. 39 Opoku (Kasımpaşa)