Kasiyerliğe başlayan eski Fenerbahçeli Ahmet Yiğit Gül ilk kez konuştu: "Sigortalı diye başladım"

Fenerbahçe'ye transferini büyük şans olarak değerlendiren Gül, "Fenerbahçe'deki ilk senemde biraz heyecanlıydım ama yine de başarılı sezon geçirip iyi bir gol rakamına ulaştım. Aziz Yıldırım'ın son senesiydi. Sonrasında Ali Koç başkan oldu." dedi.

İstanbulspor'un bonservisini vermek istememesine karşın sarı-lacivertli kulübe transfer olan genç oyuncu, dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından Topuk Yaylası kampına da dahil edildi.

O dönem okulunda eğitimini dondurduğunu anlatan Gül, "2018'de Aykut Kocaman döneminde Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil edilmiştim. Bütün düzenim oturmuştu ama 2018'deki seçimin ardından kulüpten ayrılmam istendi. Bir anda Fenerbahçe 'den ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Seçimin ardından altyapı koordinatörlüğüne Barcelona'dan David Badia'nın geldiğini anımsatan Gül, "Kimse hakkında fikir almadan ben de dahil 10-12 kişiyi bir odaya toplayıp bizimle yola devam etmeyeceklerini söyledi. Hazırlık dönemini çok iyi geçirmiştim." şeklinde konuştu.

İSTANBULSPOR'DAN TEKLİF ALDI

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından eski kulübü İstanbulspor'dan arandığını anlatan Ahmet Yiğit Gül, iyi bir sözleşme teklif edildiğini söyledi.

İstanbulspor'a dönmeyi kabul ettiğini dile getiren forvet oyuncusu Gül, şöyle devam etti:

"İyi bir sözleşme beklerken öyle olmadı, işsizlik maaşı bağlayacaklarını söylediler. Biz bu duruma karşı çıkınca süresiz kadro dışı kaldım ve sonrasında yıldızımız barışmadı. Hemen ardından da pandemi dönemi yaşandı, ligler oynanmadı.

Fenerbahçe'de kendimi çok hazır hissediyordum ama sonrasında mental çöküş yaşadım. İstanbulspor'dan ayrılmak istediğimi söylüyordum ama telefonlarıma çıkmıyorlardı. İstanbul Artvinspor'da Yaşar hocam var. Kendisi lisansımı almama vesile oldu. Hazırdım ama maç tempom yoktu.

Bir dönem amatörde oynadım, ardından Bolu'da Bölgesel Amatör Lig'de oynadım. BAL'daki takımlar da beni tanımaya başlamıştı. İyi rakamlara oynuyordum. En son Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynuyordum. Ama amatörde anlaşma yaptıktan sonra sözleşme olmadığı için paranız kulüpte kalıyor. Ben de bu belirsizliğe gelemedim.



"SİGORTAM İÇİN KASİYERLİK YAPMAYA BAŞLADIM"

Ailemle kirada oturuyorum, yaşım da geçiyor ve düzen kurmak istiyorum. Sigortalı iş için de kasiyerlik yapmaya başladım. Bu mağazada arkadaşım çalışıyordu. Sporcu geçmişim olduğu için kabul ettiler beni. Spor geçmişim olmasaydı buraya da giremeyecektim."

