Kastamonuspor ligin ilk devresini puan farkını arttırarak kapatmak istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider olarak mücadele eden GMG Kastamonuspor, 19 Aralık Salı günü 32 Ispartaspor’a konuk olacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Kastamonuspor, sezon arasına puan farkını arttırarak girmeyi amaçlıyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Levent Eriş, ile futbolculardan Abdulaziz Solmaz, Okan Eken ve Yusuf Türk, ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.



“BULUNDUĞUMUZ KONUMDAN, YAŞADIĞIMIZ ÇİZGİDEN SON DERECE MEMNUNUZ”



Güzel bir gidişat yakaladıklarını söyleyen Levent Eriş, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Bulunduğumuz konumdan, yaşadığımız çizgiden son derece memnun olduğumuzu söylemek isterim. Futbol adına yorumlar yapmayı, futbolla ilgili konuşmayı her zaman çok seven birisiyim. Ama bazen maalesef ülkemizin yaşadığı sıkıntıları konuşmak gerek. Yaşanan olaylardan sonra neler değişecek, bence çok şeyler yine değişmedi, değişmeyecekti. Sadece biz konuşmakla, üzülmekle hiçbir uygulamanın olmadığı, devam edebileceği her türlü böyle sıkıntıları yaşamaya devam edecek ülke futbolu. Futbol oynarken de hiçbir hakemin veya gözlemcinin, herhangi birinin, Merkez Hakem Kurulu'nun baştan sonra çıkıp herhangi bir açıklama yapmadığına şahit olduk. Bugün de bakıyoruz, bugün de herhangi bir yapılmıyor. Niye bu şeffaflık yok? Neden, ülke futbolumuzda bu kadar birbirimize güvensizlik ve inançsızlık nedir? İnsandır, hakem de hata yapacaktır. Yapabilir. Yayıncı kuruluşlar, basın toplantısı istiyorlarsa biz de çıkıp öz eleştiri yapıp takımımızla ilgili ve kendimizle ilgili yorumlar yapıyoruz. Bence daha şeffaf olunmalı, daha böyle insanların özgür bir şekilde kendi düşüncelerini ifade edebilmeli." dedi.

