Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Dünya Kupası)

2022 Katar Dünya Kupası maçları bu akşam Katar-Ekvador mücadelesiyle başlayacak. Dünya Kupası'nda iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, bu akşam galibiyet için sahada olacak. Peki, Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



KATAR-EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Katar, 2022 Dünya Kupası açılış maçında bu akşam Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen turnuva bugün saat 19.00'da başlayacak.



Katar-Ekvador maçı TRT1'den canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER



KATAR: Al Sheeb, Ahmed, Hassan, Pedro Miguel, Boudiaf, Al Rawi, Salman, Hatim, Asad, Afif, Ali



EKVADOR: Dominguez, A. Preciado, Hincapie, Arboleda, Estupinan, Cifuentes, Mendez, Caicedo, Ibarra, Valencia, Plata

FİNAL 18 ARALIK'TA



Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Dünya Kupası, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.



64 MÜSABAKA OYNANACAK



İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek.



20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.