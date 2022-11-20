 Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Dünya Kupası) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
NTV.COM.TR’ye geri dön

Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Dünya Kupası)

2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar ve Ekvador arasında oynanacak karşılaşmayla birlikte bu akşam başlayacak. Milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyon olan Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Peki, Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Dünya Kupası)

2022 maçları bu akşam Katar- mücadelesiyle başlayacak. Dünya Kupası'nda iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, bu akşam galibiyet için sahada olacak. Peki, Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KATAR-EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Katar, 2022 Dünya Kupası açılış maçında bu akşam Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen turnuva bugün saat 19.00'da başlayacak.

Katar-Ekvador maçı TRT1'den canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

KATAR: Al Sheeb, Ahmed, Hassan, Pedro Miguel, Boudiaf, Al Rawi, Salman, Hatim, Asad, Afif, Ali

EKVADOR: Dominguez, A. Preciado, Hincapie, Arboleda, Estupinan, Cifuentes, Mendez, Caicedo, Ibarra, Valencia, Plata

Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Dünya Kupası) - 1

FİNAL 18 ARALIK'TA

Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Dünya Kupası, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

64 MÜSABAKA OYNANACAK

İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...