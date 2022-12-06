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Katar konteynerden yapılan Stat 974'ü Tunus'a hediye ediyor

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın en dikkat çekici statlarından birisi olan ve konteynerden yapılan Stat 974 Tunus'a hediye edilecek.

Katar konteynerden yapılan Stat 974'ü Tunus'a hediye ediyor

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'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla tarihe geçti.

İngiliz-İspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stada ismini veren 974 rakamı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaat sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.

Katar'ın stadyum ismine kendi ülke kodunu koyması, Dünya Kupasında ülke tanıtımı için yapılan reklam çalışmalarından biri olduğu düşünülüyor.

Katar, Brezilya-Güney Kore maçı sonrası turnuvaya veda eden, 40 bin kişilik stadyumu turnuva sonrasında ’a hediye etme kararı aldı.

Katar konteynerden yapılan Stat 974'ü Tunus'a hediye ediyor - 1

DÜNYA KUPASI'NDA STAT 974'TE OYNANAN MAÇLAR:

Meksika-Polonya: 0-0

Portekiz-Gana: 3-2

Fransa-Danimarka: 2-1

Brezilya-İsviçre: 1-0

Polonya-Arjantin: 0-2

Sırbistan-İsviçre: 2-3

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