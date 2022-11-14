Katar'dan boykot çağrılarına yanıt

Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Semih Al Marri, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da bazı ülkelerde insan hakları gerekçe gösterilerek yapılan boykot çağrılarına karşılık "Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi?" dedi.



Al Marri, Avrupa Parlamentosunun İnsan Hakları Alt Komitesinde ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde "spor organizasyonları ve insan hakları" konulu oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"DAHA ÖNCE BOYKOT ETTİNİZ Mİ?



İnsan hakları gerekçe gösterilerek Katar'ın boykot edilmesine yönelik Avrupa ülkelerinde bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşlarının yaptığı boykot çağrılarına cevap veren Al Marri, "Boykot çağrıları yapanlara sormak istiyorum. Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi? Neden şimdi sadece Katar'da düzenlenen organizasyona odaklanıyorsunuz? Daha önce yapılanları örneğin 2018'dekini izlediniz mi?" diye konuştu.

"KİMSENİN EĞİLİMİNİ YARGILAMIYORUZ"



Al Marri, bazı milletvekillerinin farklı cinsel eğilimlerden bahsettiğini belirterek, "Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyetle karşılanacaksınız. Bu Katar'da en üst düzeyde verilmiş bir talimattır" dedi.

"İŞÇİLERE 350 MİLYON DOLAR ÖDENDİ"



Katar'da çalışan bazı işçilerin Dünya Kupası öncesi ülkeden gönderildiği ve mağdur edildiği iddialarını da yanıtlayan Al Marri, "Tazminatlar konusunda mağdur olan kim varsa mağduriyetini gidermek için başvurabileceği bir mekanizma bulunmaktadır. Tazminatlar için bir fon kurulmuştur ve bölgemizde bu konuda bu büyüklükte bir fon bulunmamaktadır. Şu ana kadar işçilere 350 milyon dolar ödenmiştir." diye konuştu.



Al Marri, ülkesiyle ilgili iddiaların iletişim eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, bilginin doğru kaynaktan alınması gerektiğini söyledi.



Herkesi 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye Katar'a davet eden Al Marri, "Katar'daki Dünya Kupası futbol tarihindeki en iyi etkinlik olacak" dedi.



Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Ortadoğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.



Organizasyon öncesi Avrupa ülkelerindeki bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, Katar'da insan hakları ihlalleri bulunduğu suçlamasıyla futbol etkinliğinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

KATAR, DÜNYA KUPASI'NA NASIL HAZIRLANDI?