Katar'ın Dünya Kupası sorumlusu: Turnuva hazırlıkları sırasında 500 işçi öldü

Katar Teslim ve Miras Yüksek Komitesi Başkanı Savadi, bir İngiliz televizyon kanalına açıklamada bulundu.



Sunucunun, "Dünya Kupası hazırlıkları için çalışırken kaç işçi öldü?" sorusuna karşılık Savadi, tüm sektörleri ve tüm uluslardan göçmen işçileri kapsayan 2014-2020 işçi ölümleriyle ilgili hazırlanan ulusal istatistiklere göre 400 ila 500 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Sorumluğunu yürüttükleri Dünya Kupası stadyumları ve diğer turnuva altyapılarının inşaatları ile ilgili Savadi, "Alman ve İsviçreli sendika temsilcileri Dünya Kupası'nın oynanacağı alanlarda yaptığımız çalışmaları takdir ettiler ve iyileştirme olduğunu ifade ettiler" dedi.



Savadi ayrıca, genel olarak iş gücü reformuna ihtiyaç duyulduğunu ve iyileştirmelerin olması gerektiği görüşünü taşıdığını dile getirdi.



Yabancı iş gücü, Katar'ın 2,9 milyonluk nüfusunun 2,5 milyondan fazlasını oluşturuyor. İşçilerin özellikle son 10 yıldaki büyük inşaat projelerindeki çalışma koşulları yoğun şekilde eleştiriye maruz kalıyor.



Katarlı yetkililer, eleştirilerin çoğunun "sansasyonel veya asılsız" olduğunu ifade ediyor.