Kawhi Leonard büyük oynadı, Clippers kazandı

NBA'in üçüncü haftası bu sabah itibarıyla sona erdi.

Batı Konferansı'nda ligin güçlü ekiplerinden Los Angeles Clippers, evinde Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

Karşılaşmayı 114-107'lik skorla Los Angeles ekibi kazandı.

Kawhi Leonard'ın 30 sayı, 19 ribaundluk performansı Clippers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Deni Avdija'nın gösterdiği 23 sayılık performans takımının kazanması için yeterli olmadı.

