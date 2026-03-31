Kaybeden dört yıl daha bekleyecek, Dünya Kupası yolunda son viraj. Muhtemel 11

Türkiye, 24 yıllık özlemi bitirmek için sahaya çıkıyor. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde rakip Kosova.



Kosova - Türkiye maçı Fadıl Vokrri Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.



Milliler Kosova'yı yenmesi halinde ABD-Kanada-Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak.

“ÜLKEMİZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Türkiye'nin başında çıktığı 30 maçta 17 galibiyet yaşayan italyan teknik direktör Montella'nın oyuncularına güveni tam.

Montella, "Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar. Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Play off yarı finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova'da milli takım teknik direktörü Franco Foda, şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.

MUHTEMEL 11



Türkiye:

Uğurcan

Zeki, Samet (Ozan), Abdülkerim, Ferdi

İsmail, Hakan

Barış, Arda, Kenan

Kerem