Kayseri Görme Engelliler SK şampiyon oldu

Görme Engelliler B1. Futbol Deplasmanlı Süper Ligi tamamlandı. 10 hafta sonunda 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza atan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğunu ilan etti.

Argıncık Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada rakibi Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü karşısında Emre Aslan’ın golleri ile 3-1'li skorla galibiyet elde ederek mutlu sona ulaşan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından düzenlenen tören ile Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü kupasına kavuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı paylaşımda, "Sesi Görenler 1. Ligi'nde iki hafta önce şampiyonluğunu garantileyen Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübümüz, en yakın rakibi Çankaya Görme Engelliler Futbol Spor Kulübünü 3-1 yenerek ligi galibiyetle noktaladı. Şampiyonlarımızı yürekten tebrik ediyor, şehrimize kazandırdıkları kupa için de teşekkür ediyorum" dedi.